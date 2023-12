Il vero successo della Cop28 | aver dominato ideologia e ipocrisia

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La buona notizia è che dopo quasi trent’anni si è finalmente riusciti a inserire nella dichiarazione finaleConferenza internazionale sul clima la parola “combustibili fossili”. E c’è chi è persino contento del risultato, ovtolto dal testo l'espressione “eliminazione graduale”, pena la mancata firma di chi il petrolio lo estrae, come l'Arabia Saudita. A che cosa servano veramente eventi come laappena conclusa è la domanda che comincia a circolare anche tra chi partecipa, dubbioso anche a propositocadenza annuale, perché, se dodici mesi possono sembrare tanti, in realtà le priorità delle nazioni sono ben altre e prendere decisioni così importanti in fretta sotto la pressione scatenata dall’iper-comunicazione mediatica di oggi a proposito di riscaldamento globale, appare ...