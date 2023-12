Il testo della Cop28 segna l’inizio della fine dei combustibili fossili

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’accordo finale di Dubai conal mondo la mappa per una nuova rivoluzione industriale. Un nuovo modo di produrre energia: via i(carbone, petrolio e gas), spazio alle fonti rinnovabili e al nucleare, senza dimenticare le tecnologie per la catturaCO2. Si chiude così la ventottesima conferenza delle Nazioni unite sul cambiamento climatico. La plenaria per il consenso finale era attesa da ventiquattro ore. All’Expo di Dubai, le delegazioni dei centonovantotto Paesi che hanno aderito all’Unfccc, la Convenzione quadro delle Nazioni unite, hanno portato avanti le trattative nella notte tra il 12 e il 13 dicembre 2023. A sbloccare l’intesa è stato il nuovoproposto dalla presidenza degli Emirati Arabi Uniti per il capitolo dell’accordo dedicato al ...