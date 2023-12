Il testamento colombiano di Berlusconi sarebbe falso

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Deve rassegnarsi l'imprenditore torinese di 55 anni, Marco Di Nunzio, che aveva presentato un ricorso per il sequestro giudiziario dei beni che, a suo dire, Silviogli avrebbe lasciato in eredità. Il tribunale di Milano ha respinto il ricorso promosso dal 55enne per il sequestro...