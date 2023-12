Il rischio cyber tra luce ed acqua

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fino all’ultimo ho avuto il dubbio se scrivere della telenovela europea sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale oppure se parlare di quanto sia grave il problema della vulnerabilità dell’Internet delle Cose. Poiché la prima, come ogni telenovela che si rispetti, sarà ancora molto lunga, alla fine ho optato per il secondo argomento; non fosse altro perché ci sono un paio di notizie che meritano di essere segnalate. Un gruppo di ricercatori tedeschi è riuscito a individuare alcune colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici alle quali per accedervi bastava inserire come utente “admin” e come password “admin123”. I prodotti dell’azienda altoatesina Alpitronic, peraltro intervenuta rapidamente per rimediare alla vulnerabilità, oltre a questo problema ne avevano un altro: non soltanto risultavano raggiungibili da remoto, ma erano anche indicizzate da Shodan, un particolare ...