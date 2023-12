Il ragazzo e l' airone | a Roma la mostra tributo all' universo di Hayao Miyazaki

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dal 20 dicembre al 20 gennaio il Cinema Quattro Fontane diospiterà laall'diUn mondo di sogni disegnati. Dopo una lunga attesa finalmente il nuovo film di, Ile l', approderà nei cinema italiani a partire dal 1 gennaio. Per l'occasione, dal 20 dicembre al 20 gennaio il Cinema Quattro Fontane diospiterà laUn mondo di sogni disegnati, frutto del concorso indetto da Bao Publishing e Lucky Red in occasione dell'uscita del film candidato ai Golden Globe come Miglior Film d'Animazione. Tra tutte le opere inviate, una giuria tecnica ha selezionato 20 illustrazioni che vanno a comporre la ...

The Boy and the Heron - Il ragazzo e l’airone è il film d’animazione in uscita. È ambientato nel 1943 durante la Guerra del Pacifico: Hisako, la madre del dodicenne Mahito Maki, resta vittima in un in ...