Il prossimo lavoro di Maurizio Landini

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) C'è il sospetto checon gli scioperi faccia la sua personale campagna elettorale, pagata dai lavoratori per fargli ottenere un posto diin futuro. Un paio di numeri fa, in questa rubrica, cercavo di rispondere a una domanda che mi aveva rivolto Mario Giordano durante una delle puntate del suo programma tv: perché in Italia abbiamo stipendi più bassi rispetto a quelli che i lavoratori ricevono in Germania o in Francia? Nell’editoriale segnalavo una strategia sindacale che non mi pareva la più azzeccata, se intesa come politica per ottenere buste paga più pesanti. A fronte di un maggior numero di ore di scioperi, il nostro Paese confermava il poco lusinghiero titolo di guidare la classifica delle economie più avanzate, ma con le retribuzioni più basse. Dove sta l’errore? Forse nell’avere uno dei sindacati più organizzati d’Europa?, mi ...