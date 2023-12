Ucraina, Zelensky: "Mosca non ha occupato alcun villaggio nel 2023"

Le forze russe non hanno occupato alcun villaggionel corso dell'anno: lo ha affermato il, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva a Fox News. 'Penso che sia stato molto difficile per noi, ma credo che la cosa più importante da capire... la Russia non ha occupato ...

Il presidente ucraino Zelenskyj lascia Washington senza avere certezze sugli aiuti Internazionale

"Gli Usa non lasceranno sola l'Ucraina", il presidente Biden riceve Zelensky a Washington ilGiornale.it

Biden promette a Zelensky sostegno bipartisan degli Usa

“Signor Presidente, non volterò la schiena all’Ucraina e nemmeno il popolo americano. Una chiara maggioranza bipartisan di persone negli Stati Uniti e al Congresso sostiene il suo Paese”. Così il pres ...

Guerra ucraina, rapporto intelligence Usa: «La Russia ha perso l’87% delle truppe da inizio conflitto»

Dall’inizio dell’offensiva in Ucraina la Russia avrebbe perso l’87% delle proprie truppe di terra e due terzi dei propri carri armati. Ciononostante la controffensiva ucraina ...