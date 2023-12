Il Portavoce del Questore di Firenze | Commissario Capo della Polizia di Stato Dott ssa Vanessa Pellegrino Monti | riceve il “Premio Giornalisti Toscani 2023” dall’Associazione Stampa Toscana

Pentagono, Austin in Medioriente la prossima settimana

... Qatar e Israele: lo ha annunciato ildella Difesa Usa Pat Ryder. Sara' la seconda visita di Austin nella regione dagli attacchi di Hamas7 ottobre contro Israele. Gli obiettivi saranno ...

Il capo del Pentagono Lloyd Austin volera' in Medio Oriente la prossima settimana, dove ha in programma di incontrare alti dirigenti di Bahrein, Qatar e Israele: lo ha annunciato il portavoce della ...

