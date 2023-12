Il pianto di Beatrice Luzzi | Garibaldi mi ha spezzato il cuore Poi è andato da Varrese a raccontare tutto n

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le tensioni aumentano nella casa del Grande Fratello, con un'escalation di scontri che sembrano non avere fine. L'ultimo episodio? La discussione trae Giuseppe. Ma cosa è successo esattamente? La casa del Grande Fratello non dovrebbe essere casa per così tanto tempo, o almeno così si dice da tempo. Purtroppo, i concorrenti sembrano perdere la lucidità nel bene o nel male, ma sopratnel male. In questo scenario,, sotto pressione dopo tre mesi di attacchi, decide di confidarsi con Giuseppe, perdendo ogni barlume di lucidità e non capendo che forse non è la persona giusta a cui parlare. Quando le parole superano il limite A volte, ci sono personaggi che, nonostante siano stati redarguiti dal conduttore, sembrano non ...