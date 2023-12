Il Pd ha passato alla banda di Casarini notizie riservate della Guardia costiera

Leggi su panorama

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il Partito democratico ha strepitato per settimane perché il sottosegretarioGiustizia Andrea Delmastro ha condiviso con il compagno di partito Giovanni Donzelli alcune informative sulla vita in carcere del terrorista Alfredo Cospito e sui suoi incontri con i parlamentari dem dentro al penitenziario. I piddini hanno sollevato un gran polverone, ma scopriamo ora che erano praticamente gli informatori sotto coperturadi Lucae Giuseppe Caccia (sbarra a Ragusa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) con cui condividevano un intenso flusso di informazioni sulla posizione dei barconi e sul loro recupero. su La Verità