Il Parlamento europeo dice sì alla rimozione del geo-blocking | approvata la risoluzione

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Con 376 voti a favore, 111 contrari e 107 astenuti, ilha approvato ladel geo-e delle limitazioni sugli streaming. Favorevole dunque il parere dell’organo legislativo dell’Unione europea, chiamata dunque a stilare un nuovo regolamento entro il 2025. Si tratta di una novità significativa poiché ladei blocchi geografici, che vieta di abbonarsi in Italia a servizi streaming all’estero e viceversa, potrebbe avere un impatto notevole sul mondo del calcio, sia per quanto riguarda i diritti tv dei campionati nazionali che delle coppe europee. A dir la verità un regolamento del genere è già in vigore dal 2018 ma “i servizi audiovisivi, tra cui la trasmissione di eventi sportivi, sono esclusi dall’ambito di applicazione“. Beata Mazurek, membro del ...

Molte copertine, pochi risultati. I cinque bluff di Meloni in Europa secondo Matteo Renzi

... non si metta anche in questa logica di rissa contro il Partito socialista, pensi ai suoi ... Voi avete il diritto di dire di no al MES, ma Presidente del Consiglio, faccia votare il. ...

Fuoriprogramma al Parlamento europeo: dopo il discorso di von der Leyen si sente abbaiare Il Fatto Quotidiano

Parlamento europeo e Consiglio Ue hanno trovato l'intesa sulla nuova Autorità dell'antiriciclaggio - Europa Agenzia ANSA

Accordo sul clima, timori per le guerre

Il rapporto dell’United Nations Office for Drugs and Crime sottolinea che invece in Afghanistan la produzione di oppio si è ridotta del 95%, a una quota stimata di 330 tonnellate, dopo che i talebani ...

Molte copertine, pochi risultati. I cinque bluff di Meloni in Europa secondo Matteo Renzi

Dal Mes alle partite perse sulla Bei e l'Expo: il leader di Italia Viva attacca i risultati del governo nei tavoli internazionali. Il discorso in Senato ...