Il paradosso della Giustizia Sportiva

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiCancellare l’amarezza per un derby perso è già di per sé missione complicata, figuriamoci poi se quella sensazione viene acuita dalle decisioni del Giudice Sportivo. Quanto successo in occasione di Benevento–Avellino non è passato inosservato, ma nel Sannio si respira un’aria di profonda in. Già il servizio d’ordine aveva lasciato perplessi, con i tifosi irpini giunti in massa davanti ai cancellicurva nord e lasciati entrare senza biglietto e senza le necessarie perquisizioni. L’elenco delle “accuse” mosse dal Giudice Sportivo ai sostenitori dell’Avellino è lunga, eppure il club del presidente D’Agostino se l’è cavata con un’ammenda di mille euro e un turno di chiusurapropria curva, da scontare non questa domenica con il Taranto ma a gennaio, in occasione del derby interno contro la ...