Il nuoto crotonese sempre ai primi posti anche con nuotatori diversamente giovani

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un’altra grande prova per i master della Kroton, che a Catanzaro migliorano ulteriormente le loro prestazioni, facendo registrare un quarto posto nella classifica generale nella prima tappa della Coppa Calabria, organizzata comitato regionale della FIN. La squadra del direttore tecnico Roberto Fantasia continua il suo percorso di crescita, migliorando sia nei singoli dal punto di vista dei riscontri cronometrici che di gruppo, visto che ormai il movimento è diventato una vera e propria realtà consolidata. Brilla in modo particolare l’ennesima prova superlativa di Rino Sinopoli, che a distanza di poche settimane ha messo la firma su un altro record italiano, questa volta nei 100 misti M70, fermando il cronometro su 1’20’’34, dimostrandosi senza ombra di dubbio uno dei migliori atleti in circolazione. Il prossimo appuntamento ufficiale saranno le finali regionali ...