Il Natale non mi piace | è una festa senza senso

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ammettiamolo: in tutte noi si nasconde un mini-Grinch che odia ile vorrebbe sparire dalla circolazione il 10 dicembre per riapparire il 7 gennaio, a feste concluse. Questo periodo si trasforma progressivamente in un implacabile tour de force: regali, cenone, addobbi, parenti, amici, uscite, un bel po’ di soldi che volano via… Che abbia ragione il Grinch? No, non ce l’ha. Perché malgrado tutto, ilresta una bellissimache dobbiamo vivere al meglio delle sue possibilità. 1) Apprezzare le piccole cose Partecipare al mood delnon significa cedere al “malvagio” richiamo del consumismo o voltare le spalle a chi vive situazioni drammatiche. C’è spazio (e impegno) per tutti. Il segreto per godersi questo periodo magico e scintillante? Apprezzare le piccole cose, esprimere il proprio affetto per le ...