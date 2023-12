Il Natale di Gerry Scotti | dai meme sui social a ‘Gerry Christmas’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)come Michael Bublé, George Michael e compagni. Uscito lo scorso 8 dicembre negli store digitali, nei negozi di dischi e nelle edicole con Sorrisi & Canzoni, ‘è il primo album didell’amatissimo volto tv. Un progetto nato quasi per scherzo e a poche settimane dalle feste, reso possibile dal sostegno di Warner Music e dal lavoro del team Thousand, autentici maghi dell’Intelligenza Artificiale. Eh già, perché nelle undici tracce natalizie – come nella deliziosa grafica – c’è anche lo zampino dell’AI che ha contribuito a rifinire il tutto in pieno stile festivo. Eppure, l’idea di un disco con i brani più amati della stagione, da Jingle Bells a All I Want For Christmas Is You, frullava in testa ada tempo. A partire ...