Il Napoli torna a vincere al Maradona | non subiamo gol e Meret para Mazzarrissimi più che mai

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Siamo agli Ottavi, si rial, nongol e. Mazzarissimi più che mai! Pronti via e Bruma si divora un gol clamoroso poi Politano riprova lo schema di Garcia dell’andata e loro ci regalano un altro gol.0-1 con zero tiri in porta. Primo tiro nello specchio alla mezz’ora. Ci pensa Piotr. Primata diche strappa gli applausi. E se proprio devo fare il terzino, chiudo gli occhi e mi lancio. Natan di cazzimma, Victor di culo. 0-2 Secondo tempo di gestione. Loro tutti avanti noi senza fretta. Noia e serenità: una combo insolita ma benedetta. Siamo durati quasi due tempi. Anguissa si divora il terzo, Kvara non fa pace con la porta, il palo salva un insolito clean sheet. Contava solo il risultato ed è stato ...