Il Napoli batte il Braga e va agli ottavi di Champions

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - Ilnon sba contro ilnell'ultima gara della fase a gironi dellaLeague e si qualificadi finale. Allo Stadio Maradona finisce 2-0 per gli azzurri grazie all'autogol di Saatci e alla rete di Osimhen: gli uomini di Mazzarri si qualificano così come secondi del Gruppo C, chiudendo a quota 10 punti alle spalle del Real Madrid. Passano nove minuti dal fischio d'inizio e i partenopei sbloccano subito il match grazie al goffo autogol di Saatci, che prova a intervenire sul cross basso di Politano ma infila il pallone alle spalle del proprio portiere. I portoghesi comunque non rinunciano a fare la propria partita e al 25' sfiorano il pareggio con una grande conclusione di Horta dalla distanza, alzata in corner in tuffo da un ottimo Meret. Al 33' ...