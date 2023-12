Il Milan | l’orco europeo | rischia di tornare in letargo dov’era fino a maggio L’Equipe

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ilstasera affronterà il Newcastle per un tentativo estremo di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pioli, però, non ha il destino nelle proprie mani: è quarta nel girone F, a pari punti proprio con il Newcastle e, oltre a vincere, deve pregare in una sconfitta del Paris Saint Germain di Luis Enrique, che è secondo in classifica a 7 punti, due più delscrive: “Ailche sembrava in, tornava in semifinale di Champions League dopo sedici anni di assenza. Per rinnovare la sua partecipazione in Champions ha dovuto però affidarsi al comitato disciplinare italiano, che ha sanzionato la Juventus con 10 punti e ha permesso ai rossoneri di passare dal 5° al 4° posto del ...