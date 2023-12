Il maestro giardiniere 2022 La conclusione della trilogia di Paul Schrader

"Amo come Paul metta insieme idee opposte e trovi il modo di unirle": intervista a Joel Edgerton , protagonista di ll maestro giardiniere di Paul ... (movieplayer)

Il maestro giardiniere : Sigourney Weaver crede nel potere della redenzione

"Non possiamo non avere speranza": intervista a Sigourney Weaver, che in Il maestro giardiniere ha scoperto un lato diverso di Paul Schrader. ... (movieplayer)