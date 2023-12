(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Fastweb non haottemperato alla richiesta del tribunale di Marsala. Il procuratore Asaro: “Così si rischia di vanificare qualsiasi prevenzione”. Sono solo 5.695 i braccialetti attivi in Italia

Depistaggio Borsellino, l'avvocato Repici vuole i poliziotti in aula: "Dichiarazioni sconvolgenti sulla borsa dopo decenni di letargo"

... quando venne ripreso dalle telecamere mentre sida via d'Amelio con la valigetta in mano. E dopo la sua morte, avvenuta nel 2002, il diario delucciso in via d'Amelio sarebbe stato ...

Il giudice allontana il fidanzato ossessivo, ma dopo dieci giorni il braccialetto elettronico per Giovanni e … la Repubblica

Se il giudice fa lo storico e si allontana dal diritto L'Identità

Il giudice allontana il fidanzato ossessivo, ma dopo dieci giorni il braccialetto elettronico per Giovanni e Diana non c’è ancora

Fastweb non ha ancora ottemperato alla richiesta del tribunale di Marsala. Il procuratore Asaro: “Così si rischia di vanificare qualsiasi prevenzione”. Sono ...

Alice Scagni, il fratello Alberto esce dal coma dopo il massacro in carcere

L'aggressione del 22 novembre nel carcere di Sanremo non era la prima. La madre del 42enne, Antonella Zarri, ha denunciato il precedente nel carcere di Genova ...