Il fratello di Greta Rossetti vuole provarci con Perla Vatiero | le sue intenzioni dopo il Grande Fratello

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nella Casa del, fino a pochi giorni fa è andato in scena un triangolo amoroso formato da, Mirko Brunetti e. Con l’eliminazione del ragazzo, gli equilibri sono inevitabilmente cambiati. Ad intervenire di recente è stata la mamma di, Marcella Bonifacio, la quale ha avuto da ridire sul comportamento... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello, Greta Rossetti svela: "Ecco qual è il reale motivo per il quale ho deciso di entrare nella Casa"

L'obiettivo diRossetti Tempo di confessioni perRossetti al Grande. A pochi giorni dall' eliminazione dal gioco di Mirko Brunetti , che durante l'ultima puntata ha deciso di ...

Grande Fratello: l'ultimo messaggio di Mirko per Perla e Greta Corriere dello Sport

GF, il fratelllo di Greta vuole fidanzarsi con Perla: la rivelazione di mamma Rossetti

Al peggio non c'è mai fine... vale anche per il gossip. Al Grande Fratello il triangolo amoroso più famoso della televisione, composto da Mirko Brunetti e le sue ex ...

Vittorio Menozzi e Federico Massaro sono gay Il modello lancia una provocazione e poi svela il suo interesse

L’amicizia speciale tra Federico e Vittorio continua ad appassionare i telespettatori e i coinquilini della casa del Grande Fratello. Sono in molti a sperare che tra i due modelli possa nascere ...