Il faraone | il selvaggio e la principessa | recensione | alla scoperta di mondi lontani con Michel Ocelot

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Lade Il, ile la, nuovo film d’animazione di Michelpresentato ad Alice nella Città: tre storie di ribellione,diIl, ile laUn gruppo di persone in pausa chiede a gran vocenarratrice (Aïssa Maïga) di raccontare una storia. Lei accetta di buon grado e ne racconta tre, per un viaggio che portadie sconosciuti. La prima è quella di Tanwekaman che, dal Kush di tremila anni fa, parteconquista pacifica dell’Egitto, per diventare ...