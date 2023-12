Il divario tra studenti italiani e immigrati è il più basso d’Europa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) È normale che i media evidenzino i dati più eclatanti e allo stesso tempo più negativi. È accaduto lo stesso con i numeri dei test Pisa sulle competenze dei quindicenni, rimarcando come l’Italia sia il Paese con le maggiori differenze tra maschi e femmine in matematica e come il Covid e la didattica a distanza abbiano inevitabilmente fatto dei danni. Danni che tra l’altro nel nostro Paese non sono stati peggiori che altrove. E quest’ultima sarebbe già una notizia. Ce n’è però un’altra più importante, che riguarda un tema centrale per il futuro di un Paese vecchio come l’Italia, l’integrazione degli stranieri: iltra glie quelli nonin matematica è piùdi quello che si riscontra negli altri Stati avanzati, soprattutto quelli più simili al nostro. È mediamente ...