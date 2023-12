Il delegato cinese sorprende | “Le parole del Papa sono fonte d’ispirazione”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un esponente del governo della Cina durante i lavori della Cop a Dubai ha trovato illuminanti ledel Pontefice sul clima Il grande tema che arriva da Dubai è che le energie rinnovabili devono aumentare a dismisura ed essere al centro di tutto entro e non oltre il 2023. Un obiettivo non proprio facile da raggiungere, ma da Dubai, almeno tanti, non proprio tutti, convergono su questa possibilità. A fatica, ma la comunità internazionale ha trovato un punto di accordo. Quello che cheè l’intesa e la volontàtrovata con gli americani che poitra i paesi che più inquinano il mondo. Ilnon è potuto essere presente, nonostante fosse atteso da tutti, per questioni fisiche, ma le suecomunque arrivate, e ci...