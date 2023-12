Il CPGA L’Aquila sul podio mondiale della WKF Youth League Karate Venice ‘23

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'Aquila - Ottime notizie dalla Coppa del Mondo Giovanile svolta a Jesolo – Venezia dal 7 al 10 Dicembre 2023, dove 4200 atleti accompagnati da circa mille allenatori in rappresentanza di 874 club provenienti da 81 nazioni si sono ritrovati per l’ultimo appuntamento dell’anno del circuito1 -WorldFederation (WKF). Il Centro Polisportivo Aquilanorappresentato nella categoria U21 Kata da Federico Arnone è riuscito a conquistare una fantastica Medaglia di Bronzo dopo una lunga competizione iniziata la mattina alle 9,30 e terminata con le finali alle 22,15. L’Atleta aquilano ha portato in alto i colori dell’Italia superando molti tra i migliori atleti a livello. Dopo la seconda prova Federico Arnone rimane uno dei pochi ...