Il Consorzio Trasimeno abbraccia il nuovo Brand System regionale per promuovere il turismo in Umbria

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) IlTutela Vini Doc Colli delil progetto di Regione e Camera di Commercio dell’dedicato alle nuove strategie di promozione turistica a partire dal Marchio ombrelloCuore Verde d’Italia, presentato a fine novembre al Centro Congressi dell’Ente camerale di Perugia. La Regioneha incaricato l’Agenzia Armando Testa di elaborare ilche si declina in un marchio collettivo e distintivo utile a sviluppare un’offerta integrata tra istituzioni, enti, imprese, prodotti, servizi e attività produttive del territorio, come illustrato dall’assessorealPaola Agabiti. Ilsarà ...

Risacca darsena di San Feliciano, finiti i lavori

..." si è subito presentata come un'emergenza che ho riportato all'Unione dei comuni del. L'... I lavori, realizzati dalla dittarecuperi, sono stati seguiti dal tecnico del Comune di ...

Al Corciano Castello di Vino protagonista è il Trasimeno Gamay Viaggiare.net

Sulle sponde del lago il Trasimeno Rosé Festival FS News

Consorzio Vino Nobile: legare vini con uve Montepulciano a territorio

Milano, 12 dic. (askanews) – “Più che un sinonimo, la strada più legittima potrebbe essere una Denominazione che, come avviene per la quasi totalità delle Denominazioni italiane e non solo, leghi i vi ...

San Feliciano, ora si naviga. Darsena ripulita dal fango

Completati i lavori per rimuovere la risacca che ostruiva ingresso e uscita delle barche dei pescatori. La Cooperativa aveva segnalato l’emergenza .