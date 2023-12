Catania in semifinale di Coppa Italia Serie C, battuto il Pescara

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447- Pescara: 2 - 0 Marcatori: 22 s.t. Castellini (C), 46 s.t. Zammarini (C) Ilin semifinale di Coppa Italia Serie C : il club etneo ha battuto il Pescara con il risultato di 2 - 0, decisive le reti di Castellini e Zammarini. Una vittoria importante per i calciatori ...

Il Catania vola in semifinale di Coppa Italia: Pescara battuto 2-0 ItaSportPress

Il Catania vola in semifinale di Coppa Italia, 2-0 al Pescara Sport Web Sicilia

È un Catania operaio: batte il Pescara (2-0) e vola in semifinale di Coppa

CATANIA – Il Catania si riscatta e centra il passaggio del turno in Coppa Italia. La formazione allenata da Lucarelli supera il quotato Pescara con due reti nel secondo tempo… frutto di una felice int ...

Il Catania vola in semifinale di Coppa Italia: Pescara battuto 2-0

Il Catania è in semifinale di Coppa Italia. La squadra di Lucarelli continua il suo percorso battendo il Pescara al Massimino. Gli abruzzesi, privi del tecnico Zdenek Zeman per via di un malore, si ...