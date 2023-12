Il Cantante Mascherato si ferma | il motivo dello stop

Leggi su biccy

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo quattro edizioni sembra che Ilandrà in panchina. A gennaio infatti pare non tornerà il programma condotto da Milly Carlucci. A dare la notizia è stato Giuseppe Candela su Dagospia e ilsarebbero gli ascolti non stellari. “Rai UnoIl, infatti non tornerà il popolare show di Milly Carlucci. Ascolti non entusiasmanti, costi elevati: Rai1 dopo quattro edizioni mette in panchina il programma. Salvo colpi di scena (e si sa con Milly Carlucci tutto è possibile), lo show a base di maschere non farà il suo ritorno sulla prima rete del servizio pubblico nei prossimi mesi”. Ho letto de Ilpic.twitter.com/F59Hz7na9L — FD (@efdiegi ) December 13, 2023 Ascolti quarta edizione. 1^ ...