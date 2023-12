«Il calcio non è la società | non riesco a immaginare Sarina Wiegman in uno spogliatoio maschile»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ex Inter Wesley Sneijder si è detto d’accordo riguardo l’opinione del suo ex compagno di squadra nell’Olanda Pierre van Hooijdonk sul fatto che una donna possa allenare un club di Eredivisie. Van Hooijdonk aveva dichiarato a Studio Voetbal: «Ilè un mondo di galli. Non(ct dell’Inghilterra femminile) entrare nellodi una squadra con giocatori come Rafael Van der Vaart (ex Real Madrid). È una questione di credibilità. Una donna è meno credibile di un uomo. Penso che in molte posizioni dellala differenza tra un uomo e una donna non abbia importanza, ma addirittura diventare un allenatore di una squadra di Eredivisie? Le donne e gli uomini sono la stessa cosa per me. Sto solo ...