Il 19 dicembre | al Circolo Nazionale di Caserta | Luigi Del Vecchio presenterà il suo libro “Ostuni Un’insospettabile presenza”

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). L’ostuneseDel, con il suo”, prosegue il suo tour letterario a Roma e. Il thriller ambientato nella città bianca, rappresenta l’opera prima diDel, oramai ostunese di adozione, che ha saputo conciliare l’amore per la scrittura, il noir e la meraviglia nel guardare estasiato, città che lo ha ospitato in età giovanile come sua prima sede di servizio e della quale è sempre stato profondamente innamorato al punto tale da stravolgere la sua vita e decidere di farne la sua nuova dimora.Del, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, napoletano, da poco più di un ...