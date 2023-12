Ibra ha in mente 3 nomi | Pioli esonerato? Chi arriva dopo di lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Alla fine Zlatanhimovic è tornato al Milan per la terza volta nella sua vita. Stavolta non da calciatore, ma come “partner operativo degli investimenti di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento” e come “senior advisor della proprietà e del senior management di Ac Milan”. Lo svedese sarà una sorta di superconsulente di Gerry Cardinale e avrà i poteri per occuparsi proprio di tutto: dal calciomercato al marketing, dalla sovrintendenza su Milanello casa della prima squadra a quella sul Vismara sede del settore giovanile e femminile, dalla gestione del caso infortuni al progetto stadio. A Milanello la sua voce conterà persino più di quella di. Milan, iosservati daper il: da Thiago Motta a Conte Proprio, per il ...