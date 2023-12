I programmi in tv oggi | 13 dicembre 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Su Rai Bla Bla Baby, su Canale 5 Io canto Generation. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di Mercoledì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Bla bla baby. Luca, un uomo di quarantacinque anni, è costretto a lavorare in un asilo nido aziendale. Ogni giorno, si trova ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, fino a quando, dopo aver mangiato un omogeneizzato alla platessa ...