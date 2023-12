I primi passi di Milei in Argentina | peso svalutato del 50% | soppressi i ministeri “sociali” | un incarico per la sorella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Mandate rapidamente in soffitta le ipotesi di piena dollarizzazione e dione della banca centrale, il neo presidente argentino Javierha adottato i suoiprovvedimenti economici. Il rapporto-dollaro è stato dimezzato ed è ora di 800per ogni biglietto verde. Una svalutazione che che la banca centrale si adopererà per aumentare in futuro, con ulteriori riduzioni del valore relativo della moneta nazionale del 2% al mese. Sono stati poi annunciati forti riduzioni della spesa pubblica e dei sussidi, con l’intenzione di raggiungere, già l’anno prossimo, un avanzo primario, ossia una differenza tra entrate e spese pubbliche positiva, prima che vengano pagati gli interessi sui titoli di Stato.applausi da parte del Fondo monetario internazionale che in ...