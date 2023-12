I Massive Attack tornano in Italia per un imperdibile appuntamento al Mantova Summer Festival Info e Biglietti

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ifaranno il loro ritorno indopo sei anni, al. Uno straordinario spettacolo in programma il 13 luglio 2024 in Piazza Sordello a. IndicealTicketOne TicketMaster TicketMaster con cashback del 10%Ilal...

tornano live in Italia dopo sei anni con un concerto il 13 luglio2024 in Piazza Sordello a Mantova. Il gruppo formato da Robert "3D" Del Naja e grandt "Daddy G" Marshall, è pronto a ...

I biglietti per i Massive Attack al Mantova Summer Festival sono in vendita dalle ore 11:00 di martedì 12 dicembre per gli iscritti a My Live Nation. La vendita generale, invecem sarà aperta alle ore ...

Dopo sei anni di assenza, i Massive Attack saranno nuovamente in Italia per un concerto. La celeberrima band di Bristol suonerà sabato 13 luglio in piazza Sordello a Mantova.