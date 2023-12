I maldipancia M5s | il ricatto del Pnrr | le baruffe parlamentari e poi il sì Ecco come Giuseppe Conte firmò ancora in sella il nuovo trattato Mes

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il fax a firma di Luigi Di Maio sventolato in aula da Giorgia Meloni per accusaredi avere costretto l’Italia a ratificare la riforma del Mes è solo l’ultimo atto di quel governo giallorosso, ma certo non quello più importante e decisivo. Perché con quel fax veniva semplicemente inviato l’ambasciatore italiano alla cerimonia in cui veniva presentato e formalizzato l’accordo sul Mes votato ai massimi livelli dal governo italiano e dastesso un mese prima. 11 giorni perché M5s dicesse sì Sono stati undici i giorni che all’epoca terremotarono proprio sul Mes il Movimento 5 stelle, e di conseguenza la maggioranza su cui si stava reggendo in quel momento il governo giallorosso di: quelli fra il 30 novembre e l’11 dicembre 2020. Ma per due volte alla fine il Parlamento a maggioranza votò una ...