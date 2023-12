(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I contatti con la petroliera danese già due giorni prima dell'"emergenza" in mare. In cambio di 125mila euro

I finti "salvataggi" di Casarini nelle foto della Guardia libica

Sei immagini scattate dalla Guardia costiera libica il 18 marzo 2019. Quattro ritraggono la Mar Jonio, la nave della ong italiana Mediterranea, impegnata a prendere a bordo 49 migranti "in pericolo di ...

I finti salvataggi di Casarini: dei soldi dietro i soccorsi ilGiornale.it

Migranti, altro che falsi salvataggi: Casarini «fece il suo dovere» Il Dubbio

I finti salvataggi di Casarini: dei soldi dietro i soccorsi

I contatti con la petroliera danese già due giorni prima dell'"emergenza" in mare. In cambio di 125mila euro Non un «rescue», una missione di salvataggio di migranti in mare. Per gli inquirenti di Rag ...

Immortalata la Mar Jonio che imbarca migranti non in pericolo. Il sito Migrant rescue watch accusa: "Operazioni pianificate" ...