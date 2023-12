Hugh Grant | basta commedie romantiche | “Sono grasso e vecchio”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha rivelato il motivo per cui non farà più: l’attore sostiene di essere ormai diventato un po’ troppo “, triste e” per recitare in progetti del genere, gli stessi che decine di anni fa lo hanno reso famoso in tutto il globo. Nonostante questo, però, l’attore sostiene che le sue capacità recitative siano migliorate da quando si è sposato, ha avuto figli e ha raggiunto la felicità. Peccato che il suo aspetto non ne abbia giovato! Come riportato dal New York Post,ha raccontato a Drew Barrymore: “Non voglio più fare rom-com perché, triste e. Ormai mi offrono progetti migliori. D’altro canto, da quandofelice, ...