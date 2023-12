Hanno tifato più contro il Pnrr che in coppa Davis Meloni sfotte la sinistra

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La linea seguita dall'Italia sul«sarebbe stata folle e avrebbe portato quasi l'Italia fuori dall'Europa. Questo racconto sempre francamente un po' distorto e distruttivo non tiene conto del ruolo dell'Italia e di quello che noi possiamo ottenere con un po' di pragmatismo e un po' di buon senso. Quello che noi abbiamo dimostrato è che le cose se fatte bene si possono ottenere e nonostante sono d'accordo con chi ricordava che si èpiù perché all'Italia non venisse pagata la terza delche alla finale di, siamo riusciti ad ottenere il pagamento della terza reta del, ad essere la prima nazione in Europa alla quale viene pagata la quarta rata del, entro la fine di quest'anno consegneremo tutti gli obiettivi della quinta rata del ...

Meloni al Senato: "Nessun attacco a Draghi". E mostra fax di Di Maio per firmare il Mes

Proprio i Dem peròchiamato in causa l'immagine dell'ex premier sul treno per Kiev con Olaf ... 'Si èpiù perché l'Italia non ottenesse la terza rata che alla coppa Davis. Nonostante tutto ...

Pnrr, Meloni sfotte la sinistra: "Hanno tifato più contro il Pnrr che in coppa Davis" Il Tempo

Sesta in Coppa del Mondo a 18 anni, Corvi: "Felicissima, hanno tifato tutti per me" La Gazzetta dello Sport

Pnrr, Meloni sfotte la sinistra: "Hanno tifato più contro il Pnrr che in coppa Davis"

La linea seguita dall’Italia sul Pnrr «sarebbe stata folle e avrebbe portato quasi l’Italia fuori dall’Europa. Questo ...

Meloni: "Veto sul patto Non escludo alcuna scelta" e in Aula al Senato invita alla replica: "Se avete argomenti, rispondete"

Meloni in Senato: 'Veto sul patto Non escludo nessuna scelta'. La premier in Aula: 'Se avete argomenti, rispondete in replica' ...