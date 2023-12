Hamas ha usato il gas per uccidere gli ebrei a Nahal Oz

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il Washington Post ha condotto un’inchiesta sui frammenti di granata d’artiglieria da 155 mm che confermerebbero le denunce di Amnesty International e di Human Right Watch sull’uso da parte di Israele di munizionamento al fosforo bianco. Questo munizionamento che è stato fornito dagli Stati Uniti d’America, sarebbe statonel corso di un attacco condotto nel Libano meridionale lo scorso mese di ottobre sul villaggio di Dhayra. Secondo l’inchiesta il bombardamento provocò il ferimento di almeno nove civili libanesi, mentre quattro edifici rimasero inceneriti. Israele usa fosforo bianco? In realtà l’inchiesta è stata del tutto inutile perché è stato lo stesso esercito israeliano a confermare l’uso di quel tipo di munizionamento. Nella conferma, però, il portavoce ha messo in chiaro particolari fondamentali che nell’articolo del quotidiano statunitense erano stati ...