“Ha cambiato idea solo perché” Vespa demolisce Landini | sinistra ko

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Bruno, ospite di “È sempre Cartabianca”, dice la sua sul tema salario minimo. Durante il talk show di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, il noto giornalista, incalzato sull'argomento, si lascia andare ad una riflessione sulla remunerazione minima per i lavoratori: “Il salario minimo esiste in 22 paesi UE su 27 ed in sei paesi è sopra i 9 euro l'ora. Il prodotto interno lordo di quei sei paesi che lo hanno introdotto è superiore al nostro, quindi sono nazioni più ricche”.fa riferimento a quei paesi come Germania, Irlanda, Francia e Belgio dove la paga minima nonsupera i 9 euro, ma arriva oltre gli 11 orari. A questo punto, lo scrittore e conduttore di “Porta a Porta” prosegue con un quesito: “Se era così indispensabilenon è stato introdotto prima?”. Commentando la posizione del ...