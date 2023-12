Guido Salvini | in pensione il giudice milanese che riaprì le indagini su piazza Fontana | una carriera intrecciata con la storia d’Italia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Va indopo quarant’anni di servizio, storicoprotagonista die processi che hanno segnato la. Settant’anni compiuti lunedì,entrò in magistratura 29enne nel 1982: daistruttore ha condotto varie inchieste sul terrorismo rosso e nero (la colonnadelle Br, i Nar, Prima linea, Autonomia operaia) in cui sono stati individuati tra l’altro i responsabili dell’omicidio di Sergio Ramelli, lo studente missino ucciso a sprangate a Milano nel 1975. Alla fine degli anni Ottanta, dopo la scoperta di Gladio e grazie a nuovi documenti e collaborazioni,le istruttoria sulla strage di ...

Va in pensione il giudice Guido Salvini. Quarant'anni di magistratura, da piazza Fontana al Calcioscommesse: "Ho avuto cura dei processi piccoli così come dei grandi"

Dopo oltre quarant'anni in magistratura, va in pensione il giudice. Entrato in magistratura nel 1982, prima come giudice istruttore e poi come gip, si è occupato delle inchieste sull'eversione di destra e sinistra che hanno attraversato la storia del ...

