Gucci ha un nuovo store a Milano e non vede l’ora di farvelo vedere

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo oltre un anno di chiusura, il negozioin Via Montenapoleone ha riaperto le porte. L’ha fatto con un look completamente rinnovato, pensato per dare un segno di rottura con il passato e sancire ufficialmente l’inizio delcorso sotto la guida di Sabato De Sarno. Per chi ha memoria della sua forma precedente, vi rassicuriamo nel dirvi che lo spazio rimane ancora oggi uno dei più impressionanti nella via dello shopping milanese. Due piani, uno livello terra e uno sotto, in cui trova spazio tutto l’universo, dall’uomo alla donna (ovviamente c’è la collezione firmata De Sarno), fino agli accessori e alla valigeria. Gli interni sono ricchi di pezzi di design italiani provenienti da musei e collezioni private, come il divano Maralunga di Vico Magistretti o la seduta Rod di Piero Lissoni, mentre i pavimenti in marmo sono ...