Greta Rossetti | il fratello vorrebbe provarci con Perla

Greta Rossetti si è fatta il botox alle ascelle: ecco il particolare motivo

prima del Grande Fratello era l'ex fidanzata di Mirko Brunetti . Con il suo esordio nella Casa, ha acquisito una personalità propria e divide la rete, specie per via degli interventi di ...

Greta Rossetti, la mamma svela i motivi per cui sono finite le storie con Eugenio Colombo e Michele Morron ... Isa e Chia

Grande Fratello, Greta Rossetti si è fatta il botox: ecco in quale parte del corpo, la rivelazione inaspettata

Inizia un nuovo giorno nella Casa di Fratello e le neo concorrenti Rosanna e Greta, da poco sveglie, si ritrovano a chiacchierare e condividere delle riflessioni. La… Leggi ...

La mamma di Greta rompe il silenzio su Mirko (1 / 2)

Evidentemente il pubblico non ha affatto gradito la sua ambiguità con le sue ex Perla Vatiero e Greta Rossetti, le quali continueranno invece il loro percorso nella casa più spiata d’Italia. In queste ...