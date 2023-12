Grande Fratello | parla la mamma di Greta Rossetti | “Mirko sapeva benissimo che sarebbero entrate sia lei che Perla Mia figlia non voleva | ma l’ho convinta dicendole che…”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ladiè stata ospite ieri di una nuova puntata di Turchesando, il programma radiofonico di Radio Cusano condotto da Turchese Baracchi. Qui in compagnia anche di Gabriele Parpiglia, Marcella Bonifacio ha nuovamente ribadito quanto detto poche ore prime tramite i suoi social a proposito diBrunetti svelando di averlo sentito per telefono:non è una persona chiara, mi ha molto deluso. Ho ricevuto una chiamata da lui oggi, dopo che lo avevo chiamato e non mi aveva risposto. Però lui dice ovviamente che era impegnato però dopo che visto il post mi ha chiamata. Cosa mi ha detto? Giustificazioni molto insulse, aggrappandosi sul suo essere buono, del non voler fare male né all’una e né all’altra, ahimè. Però ieri sera ha toccato proprio il fondo, miaè ...