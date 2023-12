Grande Fratello, il fratello di Greta, Joseph Rossetti, vorrebbe fidanzarsi con Perla Vatiero

Fiordaliso al Grande Fratello: A Vittorio Menozzi piace Federico ma ancora non lo sa Fanpage.it

Grande Fratello, pagelle: Mirko, caduta di stile (3), Rosanna chi (4), Sara che disagio (2), Max e la “sindro ilmessaggero.it

Tutte le curiosità su Rosanna Fratello, la cantante di Sono una donna non sono una santa

Nel 2023 è quindi tornata in televisione come protagonista nel cast del Grande Fratello Vip, entrando in rotta di collisione con la collega Fiordaliso e con l’attrice Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, la dichiarazione choc della mamma di Greta: «Mio figlio vuole fidanzarsi con Perla»

Grande Fratello il circo continua. Come se non bastassero i concorrenti del reality di Canale 5 a creare dinamiche trash - Piersilvio Berlusconi li (e ci) perdoni - ora ci si mettono anche i parenti..