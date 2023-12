Il Garante multa Google e Twitch per pubblicità di gioco d'azzardo

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM ha sanzionatoIreland per 2.250.000 euro eInteractive Germany per 900.000 euro per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo sulle rispettive piattaforme di streaming . AGCOM ...

Google e Twitch multate per 3,15 milioni di euro: canali e video promuovevano il gioco d'azzardo DDay.it

“Pubblicità al gioco d’azzardo”: Google e Twitch multate per oltre 3 milioni di euro Il Fatto Quotidiano

Google e Twitch multate dall'AGCOM per i video degli utenti sul gioco d'azzardo

L'AGCOM ha accertato la presenza di oltre 80 canali YouTube e Twitch contenenti più di 20.000 video che pubblicizzavano slot-machine, gioco d'azzardo, scommesse sportive e gratta e vinci.

