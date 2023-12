Golf | DP World Tour | quartetto azzurro all' AfrAsia Bank Mauritius Open

Golf: anche Manassero e Paratore tra i 4 azzurri alle Mauritius

Il DPTour disi prepara a tornare protagonista con l'AfrAsia Bank Mauritius Open. In programma dal 14 al 17 dicembre a Bel Ombre, la rassegna metterà in palio 1.200.000 dollari di montepremi e ...

Roma, 13 dic. - (Adnkronos) - Andrea Pavan, Matteo Manassero, Renato Paratore e Guido Migliozzi partecipano all’AfrAsia Bank Mauritius Open (14-17 dicembre), sesta gara della stagione 2024 del DP Worl ...

