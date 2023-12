Global Refugee Forum: Unhcr, si apre oggi a Ginevra "il più grande evento internazionale sui rifugiati"

"Le sfide dello sfollamento toccano ogni angolo del globo, inclusa l'Italia", così si legge nel comunicato in occasione dell'apertura di oggi delForum che si concluderà il 15 dicembre. Il Forum è ospitato dall'Unchr, Agenzia Onu per i rifugiati, e dal governo svizzero. I partecipanti (accanto all'Italia lavorano infatti anche ...

Global Refugee Forum: leaders religiosi mondiali, “richiedere asilo è un diritto umano fondamentale” Servizio Informazione Religiosa

Global Refugee Forum: Patriarca Bartolomeo, “nessuno si salva se non si salvano tutti” Servizio Informazione Religiosa

UN Commissioner inaugurates Global Refugee Forum urging for immediate ceasefire in Gaza

UN High Commissioner for Refugees Filippo Grandi inaugurated the Global Refugee Forum on Wednesday, urging an immediate and sustained humanitarian c ...

UN seeks to counter Western anti-refugee rhetoric at major forum

Thousands of U.N. officials, politicians, aid and business groups meet in Geneva on Wednesday to seek solutions to a record displacement crisis as the U.N. refugee agency aims to counter a burgeoning ...