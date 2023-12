(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una giovane ha ricevuto un calcio nelle parti intime da undurante gli scontri di Bologna per glie ora lo accusa di violenza sessuale

Sgomberi, gli scontri sul tavolo di Piantedosi: 'Bologna bloccata per ore, non c'erano gli assistenti sociali'

È intollerabile - dichiara Ascari - che non siano garantiti la sicurezza e il rispetto dei diritti dei cittadini e delle cittadine durantee manifestazioni pubbliche'. Una giornata difficile ...

Ilaria, l'attivista colpita nelle parti intime da un poliziotto: «Lo denuncio per violenza sessuale» Corriere

Gli sgomberi, i centri sociali e il femminismo: chi è l’accusatrice del poliziotto

"Non stiamo denunciando per delle lesioni, stiamo denunciando per violenza sessuale", con queste parole, l'avvocato Marina Prosperi ha chiarito quale sarà l'accusa che verrà mossa all'agente che, ...

Sequestrati camper rom abusivi in corso Lombardia: "Combattere gli insediamenti abusivi si può"

"Combattere gli insediamenti nomadi si può - dichiara soddisfatto l'assessore alla semplificazione della Regione Piemonte Maurizio Marrone, ideatore della norma - Grazie alla nostra legge regionale, ...