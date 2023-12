Gli ostaggi ebrei dimenticati e il ritorno inquietante dell’antisemitismo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I racconti dei bambini israeliani rilasciati da Hamas sono devastanti: hanno sofferto la fame, sono stati drogati, gettati in tunnel umidi e buie soffitte, oppressi e picchiati dai loro rapitori o da folle di invasati. Sono stati marchiati a fuoco sulle gambe con i tubi di scappamento delle moto in modo che potessero essere identificati L'articolo proviene da Il Difforme.

50 anni fa la strage palestinese all'aeroporto di Fiumicino: bombe, ostaggi e 32 morti

... fermo sulla piazzola delle partenze, gettando ordigni al fosforo e seminando la morte tra i passeggeri, altri terroristi si dirigono cona bordo di un altro aereo della Lufthansa dall'...

Pressing di Mosca su Hamas: liberate tutti gli ostaggi AGI - Agenzia Italia

La dottoressa che cura gli ostaggi rilasciati da Hamas: “Sono stati vittime di crudeli abusi sessuali” la Repubblica

Von der Leyen: Israele deve fare di tutto per proteggere civili a Gaza

(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 dicembre 2023 "Israele ha il diritto di fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che l’orrore del 7 ottobre non si ripeta mai più. Allo stesso tempo, Israele ha ...

Accordo sul clima, timori per le guerre

Il rapporto dell’United Nations Office for Drugs and Crime sottolinea che invece in Afghanistan la produzione di oppio si è ridotta del 95%, a una quota stimata di 330 tonnellate, dopo che i talebani ...